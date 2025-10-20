بالأسماء والصور.. "ما خفي أعظم" يكشف قتلة الطفلة هند رجب وعائلتها

فلسطين اليوم

كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة، تتعلق بأسماء وصور جنود إسرائيليين ارتكبوا جريمة قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، مع 6 من أقاربها، بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، أواخر يناير/ كانون الثاني 2024.

واستند البرنامج الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال، إلى صور أقمار صناعية ومكالمات مسجلة وشهادات قانونية وتقارير تحليلية، استخدمت أحدث تقنيات الصوت والموقع.

وأعاد فريق البرنامج، بالتعاون مع مختبر جامعة "غولدسميث" بلندن، تشكيل مسرح الجريمة لحظة بلحظة، ليكشف أن السيارة التي كانت تقل عائلة هند اخترقت بـ335 طلقة نارية مصدرها دبابة إسرائيلية متمركزة على بعد لا يتجاوز23 مترا.

ودحضت الأدلة المعروضة في البرنامج، رواية الاحتلال حول زعم وجود "اشتباك" في المكان، حيث أثبتت التحاليل أن إطلاق النار تم من جهة واحدة، وهو ما يعني أن العائلة لم تكن وسط معركة بل في مواجهة مباشرة مع سلاح مدرع أطلق النار بلا تردد على سيارة مدنية صغيرة حاولت النجاة بأطفالها.

وبالتحليل الميداني والصور الموثقة، تم تحديد الكتيبة 52 ضمن اللواء 401 بوصفها المنفذ المباشر للجريمة، بقيادة الكولونيل دانييل إيلا، فيما كانت المفاجأة في تحديد السرية المسؤولة ميدانيا عن إطلاق النار، والتي حملت اسم: "إمبراطورية مصاصي الدماء".

ويقود هذه السرية الضابط شون جلاس، وهو رجلٌ يتباهى -كما تكشف مقاطع داخلية- بأنه يقود جنوده "من دون انتظار الأوامر"، ويصفهم بأنهم "وحوش لا تعرف التراجع".

ووضعت جميع هذه الأدلة، التي حصل عليها البرنامج، في ملف قضائي متكامل رفعته مؤسسة هند رجب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة دياب أبو جهجه أن الفريق القانوني يعمل على ملاحقة الضابط جلاس وقائده دانييل إيلا، إلى جانب جندي آخر من السرية يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية ويدعى إيتاي شوكيركوف، الذي شارك من داخل الدبابة في المجزرة، وتقدمت المؤسسة بدعوى رسمية ضده أمام القضاء الأرجنتيني.

وأشار أن سرية "امبراطورية مصاصي الدماء" تضم جنوداً متعددي الجنسيات، وارتكبوا جرائم ضد المدنيين إضافة للهجوم على مستشفى الشفاء بغزة، وجريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها.

وتجاوزت التحقيقات حدود غزة لتصل إلى ملفات أوسع، إذ كشف البرنامج عن سلاح الهندسة الإسرائيلي ودوره في عمليات التدمير الممنهج التي رافقت الحرب.

ومن بين أبرز القضايا التي طفت على السطح، قضية الجندي شيمون زوكرمان، الذي وثق بنفسه عمليات تفجير عشرات المنازل في بلدة خزاعة شرق خان يونس بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.

وتحول ما نشره زوكرمان على حساباته من مشاهد التفاخر إلى أدلة قانونية دامغة، لتبدأ ملاحقته أمام القضاء الألماني باعتباره يحمل جنسية مزدوجة.

كما عرض البرنامج وثيقة حصرية مسربة تضم قائمة بنحو (30 ألف) طيار وعضو بسلاح الجو الإسرائيلي المنخرط في الحرب على غزة.