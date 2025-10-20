اعتداءات "إسرائيلية" جديدة جنوبي لبنان .. غارات وإطلاق نار وقذائف

فلسطين اليوم

شنّ طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي، اليوم الإثنين، عدة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في جنوبي لبنان، تزامنًا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لـ "هدنة لبنان".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طيران الاحتلال الحربي شنّ سلسلة غارات جوية على بلدات: العيشية، محلة المحمودية، والجرمق، قضاء جزين.

وحلق طيران الاحتلال المسير في جواء العاصمة اللبنانية "بيروت" وصولًا إلى الضاحية الجنوبية؛ بكثافة وعلى علو منخفض جدًا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة الوطنية، أن طيران الاحتلال حلّق في أجواء: المحمودية، العيشية، عربصاليم، حومين الفوقا، وعلى علو منخفض فوق قرى الزهراني وضاحي العاصمة "بيروت"، وفوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي.

وفي السياق نفسه، أطلقت قوات الاحتلال النار من موقع "السماقة" باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على الأطراف ذاتها.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 اعتداءات وانتهاكات لـ "هدنة لبنان" واتفاق التهدئة مع المقاومة الإسلامية "حزب الله"؛ تخللها تحليق للطيران وتوغل وإلقاء قنابل.

وأول من أمس (السبت)، استشهد مدني لبناني بقصف إسرائيلي عبر مسيرة حربية استهدفت بصاروخين، حفارة على طريق كفر دونين- دير كيفا، قضاء بنت جبيل في صور، جنوبي لبنان.