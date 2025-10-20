الصحة: 57 شهيداً و 158 مصاباً في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 57 شهيداً، و158 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، باستشهاد 45 فلسطيني نتيجة الاستهداف المباشر من طيران وآليات الاحتلال، بينما تم انتشال 12 شهيداً.

وأوضحت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,216 شهيدًا 170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الجاري، ارتقى 80 شهيداً، وأصيب 303 فلسطينيين فيما تم انتشال 426 شهيداً.