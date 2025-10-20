آليات الاحتلال تهدم مزرعة في القدس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت مزرعة فلسطينية قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقالت المصادر ذاتها: إن "الجرافات الإسرائيلية شرعت في هدم مزرعة تعود ملكيتها للمواطن فاروق مصطفى، حيث هدمت بركس من الصفيح بمساحة 150 مترًا مربعًا وعريشة زراعية بمساحة 100 متر مربع إضافة إلى تدمير السياج المحيط بالمزرعة البالغة نحو 8 دونمات".

وتأتي جريمة هدم المزرعة، في سياق سياسة الاحتلال الاستعمارية المتسارعة لتنفيذ مخطط (E1) تمهيدًا للسيطرة الكاملة على الضفة والقدس المحتلتين.