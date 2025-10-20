نتنياهو: لدينا قرار توافقي دولي لنزع سلاح حماس

فلسطين اليوم

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الكيان الاسرائيلي حصل على قرار واضح بتوافق دولي واسع بما في ذلك دول عربية وإسلامية على نزع سلاح حماس و الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في خطاب له داخل البرلمان الاسرائيلي "الكنيست": إن "إسرائيل مصرة على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة"، موضحًا أن مهمتهم في غزة لم تكتمل بعد مع بقاء جثث 16 محتجزا إسرائيليا، مضيفًا: "نعمل على استعادتها".

وتابع: "سندمر قوة حماس العسكرية وسلطتها الإدارية كما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، مشيرًا إلى أن "انكسار حماس بدأ بقراره بالدخول إلى مدينة غزة ويعد معقلها الأخير"، وفق قوله.

ولفت إلى أنه يوجد فرص كبيرة لتوسيع دائرة السلام بالمنطقة، معتقدًا أن "إسرائيل" ستتوصّل إلى اتفاقيّات سلام جديدة.

وبشأن حادثة رفح يوم أمس، قال نتنياهو: إن "حماس انتهكت وقف إطلاق النار أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين، لكن الجيش عالج ذلك بـ150 طنا من القصف".

وادعى نتنياهو، أن أعداء الكيان يحاولون التسلّح من جديد وتحدّيه.