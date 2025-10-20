القسام يعلن تسليم جثة "إسرائيلية" جديدة اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، أنها بصدد تسليم جثة جديدة لأحد الاسرى الإسرائيليين، في إطار صفقة التبادل المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في التاسع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت كتائب القسام، أنها ستلم الجثة المستخرجة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة، اليوم.

وسلمت المقاومة في غزة، منذ بدء دخول اتفاق إنهاء الحرب حيز التنفيذ، إلى الصليب الأحمر الدولي وبموجبه يقوم بنقلهم إلى الكيان الإسرائيلي، 20 أسيرا إسرائيليا حيا، و13 جثة، وما زال بحوزتها 15 جثة، ونظرًا لصعوبة تحديد أماكنهم واستخراجهم من أسفل الدمار، يتم تأخير تسليمهم.

وبموجب صفقة التبادل، أفرج الاحتلال عن 1966 أسيرًا فلسطينيًا، معظمهم ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، وخرجوا بصورة إنسانية وصحية متردية، وسط شهادات أدلوا بها عن أساليب التعذيب والاذلال المهينة خلال فترة اعتقالهم.