الهلال الأحمر: 22 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي في الخارج

فلسطين اليوم

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن 22 ألف مريض بينهم 3800 طفل في قطاع غزة المحاصر والذي تعرض لحرب إبادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عاشاها على مدار عامين كاملين، بحاجة إلى إجلاء طبي في الخارج.

وقال الهلال الأحمر، أن 42 ألفًا يعانون إصابات جراء الحرب قد غيّرت حياتهم.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية الخارجية ما زالت محدودة، مضيفًا أنه لم يستلم أيًّا منها.

بدوره، أكدت وزارة الصحة في غزة، أن 5 آلاف مريض سرطان بحاجة إلى العلاج خارج القطاع و20 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضحة الصحة، أن 30 بالمئة من جرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع، أطفال وخلّف 56 ألف طفل يتيم.

ويواصل الاحتلال منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية في غزة، ويحرم الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ورغم الدخول في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بداية الشهر الحالي، يعرقل جيش الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والطارئة المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، تحت مبررات واهية، ما يفاقم من صورة الوضع الإنساني والمعيشي لأكثر من مليوني شخص.