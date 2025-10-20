طيران الاحتلال يقصف في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية جديدة على جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بان الطيران الحربي لجيش الاحتلال شن ثلاثة غارات جوية عنيفة على منطقة النبطية المدمرة في جنوب لبنان.

ولم يسفر العدوان عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف المواطنين.

وحلق الطيران المسير "الإسرائيلي" في وقت سابق اليوم، فوق بلدات المحمودية والعيشية وعربصاليم وحومين الفوقا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن "الجيش وبقيادة القيادة الشمالية، قصف بواسطة سلاح الجو بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية".