ويتكوف يصل "إسرائيل" لبحث تطورات اتفاق إنهاء الحرب في غزة

فلسطين اليوم

يصل اليوم الاثنين، ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الكيان الإسرائيلي لبحث مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن ويتكوف سيركز في محادثاته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمسؤولين "الإسرائيليين" على الانسحاب ونزع السلاح ونشر قوة "استقرار دولية".

وتعتزم واشنطن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشكيل القوة الدولية بدعم فرنسي–بريطاني–عربي، وفقًا للصحيفة.

ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الكيان الإسرائيلي يوم غد الثلاثاء، لبحث مسائل ضرورية منها اتفاق وقف الحرب.