تحذير من اغتيال الأسير محمد النتشه في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، من اقدام الاحتلال على اغتيال الشيخ الأسير القيادي محمد جمال النتشه 68 عامًا من الخليل داخل السجون بإهمال علاجه ورعايته رغم ظروفه الصحية الصعبة وتدهور وضعه الصحي مؤخرًا لحد الخطورة.

وأوضح المركز أن الاحتلال منذ إعادة اعتقال القيادي "النتشه" الأخير في مارس من العام الجاري قام بنقله إلى التحقيق ومارس بحقه أبشع أنواع التعذيب رغم كبر سنه ومعاناته من عدة أمراض الأمر الذى أدى إلى تردى وضعه الصحي بشكل خطير وإصابته بفقدان الذاكرة وعدم التركيز واضطر الاحتلال إلى نقله لمستشفى الرملة.

وأضاف أن الشيخ "النتشة " يعتبر من أبرز القيادات الإسلامية في مدينة الخليل وشغل منصب عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، واعتقل عشرات المرات وأمضى ما مجموعه 23 عامًا في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمه مما يشير إلى سياسة الانتقام التي يمارسها الاحتلال بحقه.

وخلال اعتقالاته السابقة استهدفه الاحتلال بشكل ممنهج حيث تعرض للعزل الانفرادي لسنوات ومنع من زيارة الأهل والمحامين لفترات طويلة كذلك تعرض للضرب والتنكيل والتنقلات المستمرة العديد من المرات، حيث يصنفه الاحتلال بانه من الشخصيات الخطيرة التي تشكل خطر على الاحتلال.

وأكد مركز فلسطين إلى ان الاحتلال شدد خلال الاعتقال الأخير للشيخ "النتشه" من ممارسه التعذيب والتنكيل بحقه بهدف اغتياله والتخلص منه بحجه أنه قام بتنظيم مجموعات نفذت عمليات عسكرية ضد الاحتلال رغم أن المدة التي قضاها بين كل اعتقال وآخر لا تتجاوز عدة شهور، حيث اعتقل مؤخرًا بعد أقل من 6 شهور على إطلاق سراحه من اعتقال سابق أمضى خلاله عام في الاعتقال الإداري.

وحمَّل المركز سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الشيخ "النتشه" متهمًا الاحتلال بسلوك طريق سيؤدى إلى قتله داخل السجون بممارسه جريمة الإهمال الطبي بحقه وعدم تقديم رعاية صحية مناسبة له، وترفض نقله إلى مستشفى مدني لرعايته طبيًا وتمنع عنه الزيارات منذ اعتقاله سواء للأهل أو المحامين وتفرض تعتيمًا على حالته الصحية بشكل دقيق.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير "النتشه" قبل فوات الأوان وخاصة مع تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، كي لا يلتحق بقائمة شهداء الحركة الأسيرة والتي ترتفع تباعًا نتيجة تردى ظروف اعتقال الأسرى والتعذيب والإهمال الطبي والتي كان أخرهم الأسير الشهيد محمود طلال عبد الله من جنين والذي قضى نتيجة إصابته بمرض السرطان خلال اعتقاله وإهمال علاجه، وهو ضمن (79) أسير قتلهم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.