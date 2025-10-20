"حماس": الاحتلال يلوح بالتجويع ويستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي

فلسطين اليوم

أكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن سُلطة الاحتلال الإسرائيلي تستغل ملف المساعدات الإنسانية لابتزاز الموقف السياسي وتلوح بالتجويع مرة أخرى في قطاع غزة، فيما تعمل الحركة بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى "الإسرائيليين"، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن "غزة لم تتعاف إطلاقا من موجة المجاعة الأخيرة وما زال الناس يموتون بسبب نقص الغذاء".

وأضاف أن: "الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة"، مؤكدًا التزام حركته بكل تفاصيل وقف إطلاق النار، خاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة، موضحًا أن تحديات كبيرة تواجهها في تسليم جثامين "الإسرائيليين" بسبب الدمار الكبير.

وأشار قاسم، إلى أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف أسراه وآسريهم والمربع السكني من حولهم.

وبشأن خروقات الاحتلال للاتفاق، قال قاسم: إن "وفد حماس يتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها".

وشدّد قاسم، على ضرورة كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة، الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته.