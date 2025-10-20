مصادر طبية: 47 شهيدًا في غزة نتيجة خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بفعل الغارات الإسرائيلية وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المصادر الطبية: إن "اجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 47 شهيدًا"، مشيرةً إلى أن هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار أمس وصباح اليوم.

وتوزع الشهداء بحسب المصادر على النحو التالي: في شمال القطاع: 6 شهداء، والوسط: 36، والجنوب 5.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية، يوم أمس، على أهداف طالت منازل وخيام ومدارس تؤوي نازحين، إلى جانب إطلاق النار على مواطنين بالمناطق الشرقية، ما أدى لارتقاء شهداء ووقوع إصابات بينهم أطفال ونساء.