فلسطين اليوم

أطلقت دولة قطر، اليوم الاثنين، جسرًا بريًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، معلنةً عن دعمًا إضافيًا بقيمة 20 مليون دولار للاستجابة الإنسانية العاجلة والمنقذة للحياة في القطاع.

وأعلنت قطر في مؤتمر صحفي، أن هذا الجسر سيصل إلى غزة المنكوبة خلال الفترة المقبلة، عبر دولتي مصر والأردن.

وكانت الدوحة، قد أعلنت في وقف سابق، عن دعمها لغزة بأكثر من 87 ألف خيمة مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وخلفت حرب الإبادة التي عاشها القطاع، وشنها جيش الاحتلال عليه على مدار عامين، وتسببت باستشهاد وإصابة ما يزيد عن 200 ألف شخص جلهم من الأطفال والنساء، أوضاع إنسانية كارثية على المدى البعيد، حيث بلغت نسبة الدمار في المنازل والأحياء السكنية أكثر من 80 بالمئة، علاوة عن تفشي الامراض والمجاعة.