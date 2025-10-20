الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم 273

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، لليوم 273 على التوالي.

ويشمل العدوان بحسب اللجنة الإعلامية، مداهمات واعتقالات وإطلاق نار مباشر وتخريب للممتلكات، فيما ترد المقاومة على هذه الاعتداءات بمواجهات عدة في مناطق جنين.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى 65 منذ بدء العدوان، بينهم 4 استشهدوا برصاص أجهزة أمن السلطة.

وأوضحت اللجنة، أن المعتقلين داخل السجون يحتجزون في ظروف وُصفت بغير الإنسانية.