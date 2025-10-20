مستوطنون يسرقون أراضي زراعية في رام الله

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن مستعمرين "إسرائيليين" اعتدوا على أراضي زراعية قرب قرية عين سينيا، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين سرقوا ثمار الزيتون من الأراضي، عقب الاعتداء على المزارعين وطردهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاعمال العدوانية من المستوطنين باتجاه المواطنين والمزارعين وأراضيهم في الضفة، بحماية من جنود الاحتلال وبتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو.

 

