الاحتلال ينسف مبانٍ في رفح

فلسطين اليوم

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات نسف مبانٍ في مدينة رفح المنكوبة، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "دوي انفجار قوي سمع في محافظة رفح وخانيونس، ناجم عن نسف جيش الاحتلال مبانٍ في رفح".

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف شرق مدينة خانيونس.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، صباح اليوم، أدى لارتقاء مواطنين على الفور.

وخلال 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، بحسب بيانات لوزارة الصحة، 18 شهيدًا (منهم 10 شهيد انتشال، و 8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، إضافة لـ 3 إصابات.