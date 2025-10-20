أسعار العملات
دولار أمريكي3.31
يورو3.86
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.67
جنيه إسترليني4.45
الصحة العالمية: نركز على إعادة تشغيل المستشفيات وإجلاء المرضى في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن "خطة المنظمة تركز على إعادة تشغيل المستشفيات في قطاع غزة وتزويدها بالوقود والإمدادات".
وأضافت منظمة الصحة: أن "خطة الصحة العالمية تركز أيضا على إجلاء المصابين والمرضى"، مشيرةً إلى أن ما يزيد عن 15 ألف مريض ومصاب في غزة ينتظرون المساعدة.
وأكدت أن الهدنة "الهشة" في غزة توفر فرصة عاجلة للتحرك وحان وقت إيصال المساعدات.