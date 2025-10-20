قد تُلحق أضراراً جسيمة.. تحذير من عدم تفريغ بركة الشيخ رضوان!

أكدت بلدية غزة، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألحق أضراراً جسيمة ببركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، خلال توغلها في المنطقة أثناء حرب الإبادة.

وحذّرت بلدية غزة في تصريح صحفي، من أن عدم تفريغ البركة من المياه المتجمعة بداخلها حالياً قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة في ظل اقتراب موسم تساقط الأمطار

وقالت: إن ارتفاع منسوب المياه في البركة ناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي إليها، نتيجة تدمير منظومة الصرف الصحي في المدينة، بما في ذلك محطات ضخ مياه الصرف الصحي والخطوط الناقلة إلى محطة المعالجة في حي الشيخ عجلين

وأضافت، أن خط تصريف البركة الذي يربطها بالبحر تعرّض لأضرار بالغة فيما تضررت مضخات تفريغ بركة الشيخ رضوان بشكل كبير إضافةً إلى مولدات الكهرباء المشغّلة لها، ما تسبب بتوقف عملية التصريف بشكل كامل.