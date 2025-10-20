لبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة.. كوشنر وويتكوف يصلان "إسرائيل"

فلسطين اليوم

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، "إسرائيل"، عشية وصول نائب الرئيس جيه دي فانس.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن ويتكوف وكوشنر وصلا "مطار بن غوريون" في تل أبيب، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوثين الأمريكيين كانا غادرا الشرق الأوسط قبل نحو أسبوع، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، بالإضافة إلى الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى كل من "تل أبيب" ومصر.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي تحدث للصحيفة، من المتوقع أن يلتقي المبعوثان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث ملفات ذات صلة بزيارة فانس، على رأسها المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلال الأيام المقبلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل القوة الدولية في غزة يتضمن تحديد طبيعة ولايتها في ظل دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا الأسبوع الماضي أن حركة "حماس" لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، وذلك رغم المزاعم الإسرائيلية التي تتهم الحركة بالمماطلة في تسليم رفات بعض الأسرى.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد، ونحو 170 ألف مصاب.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن "إسرائيل" ارتكبت 80 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين، بينها 21 خرقا الأحد تسببت باستشهاد 44 شخصا.