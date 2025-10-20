493 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 493 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.