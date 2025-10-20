آليات ومشاة.. الاحتلال ينتشر بكثافة في طولكرم

فلسطين اليوم

شهدت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، انتشاراً مكثفاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي وفرق المشاة، تحديداً في محيط شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، في الوقت الذي داهمت مبنى العدوية التجاري في المنطقة، واعتلت سطحه، فيما أوقفت عددا من المواطنين، وأخضعتهم للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها طولكرم، ونور شمس، لليوم الـ 267 على التوالي، وسط حصار مشدد، ومنع سكانهما من الدخول إليهما، وإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب.

كما شددت قوات الاحتلال حصارها على مخيم طولكرم، بعد نصب بوابات حديدية على المداخل المؤدية إلى عدد من حاراته، لا سيما من الجهة الغربية، في الوقت الذي وضعت سواتر ترابية في الحي الشرقي للمدينة المحاذية للمخيم، بعد استيلائها على عدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة.