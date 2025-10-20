مستوطنون يقتحمون مدرسة شمال طوباس ويطالبون طواقمها بالرحيل

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مدرسة التحدي في خربة ابزيق في طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا المدرسة، وهددوا طواقمها بالرحيل في أقرب وقت.

وأضافت المصادر ذاتها، أنهم قاموا بسرقة خزانات مياه تعود ملكيتها للمواطن نبيل أحمد صوافطة من المنطقة.

وشهدت المدرسة عدة اقتحامات مؤخرا، ضمن الاعتداءات المتصاعدة من المستوطنين وقوات الاحتلال في المنطقة.