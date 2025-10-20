مستوطنون يقتحمون مدرسة شمال طوباس ويطالبون طواقمها بالرحيل

الساعة 10:38 ص|20 أكتوبر 2025
مستوطنون يقتحمون مدرسة في طوباس
مستوطنون يقتحمون مدرسة في طوباس

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مدرسة التحدي في خربة ابزيق في طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا المدرسة، وهددوا طواقمها بالرحيل في أقرب وقت.

وأضافت المصادر ذاتها، أنهم قاموا بسرقة خزانات مياه تعود ملكيتها للمواطن نبيل أحمد صوافطة من المنطقة.

وشهدت المدرسة عدة اقتحامات مؤخرا، ضمن الاعتداءات المتصاعدة من المستوطنين وقوات الاحتلال في المنطقة.

كلمات دلالية

طوباس مستوطنون الضفة