أطعمة تساعدك على النوم العميق

أفاد خبراء أن مفتاح النوم العميق قد يكون مختبئا في المطبخ، إذ إن بعض الأطعمة تحتوي على مركبات طبيعية قادرة على تحسين جودة النوم بشكل ملحوظ دون الحاجة للجوء إلى العقاقير.

وهذه الأطعمة التي يوصي بها الأطباء وأخصائيو التغذية يمكن أن تساعد في تهدئة عقلك، تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية، والتخلص من توترك. وتشمل:

الكرز الحامض: مصدر طبيعي للميلاتونين

يتميز الكرز الحامض باحتوائه على نسبة عالية من هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورا محوريا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وتشير دراسة علمية إلى أن تناول الكرز الحامض أو عصيره يوميا يساعد في إطالة مدة النوم بمقدار ساعة كاملة، كما يحسن من كفاءة النوم الإجمالية.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح الخبراء بتناول الثمرة الطازجة بدلا من العصير، وذلك في ساعات المساء.

فول المونغ: مهدئ طبيعي للجهاز العصبي

على الرغم من صغر حجمه، إلا أن فول المونغ يقدم فوائد كبيرة للنوم. فهو غني بالمغنيسيوم وفيتامينات B التي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

كما يحتوي على الفولات التي تساهم في تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء.

وينصح بتناول نصف كوب من فول المونغ المطبوخ عدة مرات أسبوعيا، ويمكن إضافته إلى الشوربات والأطباق المختلفة.

الكيمتشي: داعم صحة الأمعاء والنوم

هذا الطبق الكوري التقليدي يعتبر مصدرا رائعا للبروبيوتيك الذي يدعم صحة الأمعاء ويساعد الجسم على إنتاج المواد الكيميائية المحسنة للمزاج مثل السيروتونين. وهذه العملية تؤدي إلى استرخاء الدماغ وتحسين جودة النوم.

ويمكن تناول ربع إلى نصف كوب من الكيمتشي يوميا أو عدة مرات أسبوعيا.

بذور اليقطين: كنز من المعادن المهدئة

توفر حفنة من بذور اليقطين قبل النوم جرعة مركزة من المغنيسيوم والتربتوفان، الذي يتحول في الجسم إلى ميلاتونين. وهذه التركيبة الفريدة تساعد في تحسين جودة النوم مع توفير دهون صحية تشعرك بالشبع.

ويمكن تناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من البذور كوجبة خفيفة مسائية.

الأعشاب البحرية: معادن لتنظيم الهرمونات

تعد الأعشاب البحرية مصدرا غنيا بأوميغا 3 والمعادن التي تساعد على تنظيم هرمونات التوتر ودعم إنتاج الميلاتونين. ويمكن إضافة هذه اﻷعشاب إلى الوجبات عدة مرات أسبوعيا ما يساعد على دعم وظيفة الغدة الدرقية والجهاز العصبي.