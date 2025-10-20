كوشنر: حماس تتطلع إلى الوفاء بالتزامها بشان اتفاق غزة

فلسطين اليوم

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن حركة حماس تتطلع إلى الوفاء بالتزامها باتفاق غزة.

وقال كوشنر في مقابلة لـ "سي بي إس" نيوز: "أردنا إطلاق سراح (الرهائن) وأردنا وقف إطلاق نار حقيقي يحترمه الطرفان" وفق قوله، مضيفاً": "أراد الجانبان (حماس وإسرائيل) تحقيق الهدف وعلينا فقط إيجاد طريقة لمساعدة الجميع على بلوغه".

وتابع: "حين زرت غزة تساءلت أين يعود الناس فقالوا لي إنهم يعودون لمنازلهم المدمرة وينصبون خيمة، مضيفاً: "من المحزن للغاية أن الناس في غزة يعودون إلى منازل مدمرة".

ودعا كوشنر، "إسرائيل" مساعدة الفلسطينيين على النجاح إذا كانت تريد الاندماج في الشرق الأوسط الأوسع، مشيراً إلى أن هذه هي الرسالة الأكبر التي حاولنا نقلها إلى قيادة الاحتلال بعد انتهاء الحرب.

وزعم كوشنر: "أن الهدف هو إقامة حكومة نزيهة شفافة بغزة وقد يكون صعبا لكننا في المراحل الأولى من محاولتنا".