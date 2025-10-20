صعود أسعار الذهب وانخفاض النفط عالمياً

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.

وانخفضت أسعار النفط اليوم تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالميًا.

وفي العقود الآجلة لخام برنت انخفض 24 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.4% إلى 57.33 دولارًا.