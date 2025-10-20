فلسطين اليوم

تعرض لاعب كرة القدم الهولندي الأسبق رويستون درينثي، الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني وألانيا فلاديقافقاز الروسية، لجلطة دماغية.

أعلن ذلك نادي ريبيلين للهواة الذي كان يلعب له مؤخرا عبر حسابه في "إنستغرام".

وأُوضح أن اللاعب البالغ 38 عاما شعر بتوعك في 17 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، إذ يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة.

و"إف سي دي ريبيلن" هي شركة ترفيه هولندية تقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة متعلقة بكرة القدم، تشمل مباريات كرة قدم بين اللاعبين القدامى من بين أمور أخرى.

وكان درينثي اعتزل كرة القدم في 2023 بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين أندية أوروبا، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وفينورد الهولندي، وإيفرتون، وريدينغ، وشيفيلد وينزداي في إنجلترا.

كما شارك في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الوطني الهولندي أمام تركيا عام 2010.



