شهيدان برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

الساعة 09:16 ص|20 أكتوبر 2025
مصابون يصلون المستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال لهم في حي التفاح (4).JPG
فلسطين اليوم

استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، باستشهاد مواطنين برصاص جيش الاحتلال في منطقة الشعف في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكان قد استشهد أمس وفق مصادر طبية 44 مواطناً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ارتفعت إلى 68,159 شهيداً و170,203 مصابين، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

 

قطاع غزة الحرب على غزة غزة تباد حرب الإبادة