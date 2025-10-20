شهيدان برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، باستشهاد مواطنين برصاص جيش الاحتلال في منطقة الشعف في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكان قد استشهد أمس وفق مصادر طبية 44 مواطناً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ارتفعت إلى 68,159 شهيداً و170,203 مصابين، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.