400 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل اليوم إلى غزة

الساعة 09:11 ص|20 أكتوبر 2025
شاحنات مساعدات إنسانية تدخل غزة- ارشيفية
فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت تتحرك من مصر إلى معبري "العوجة" وكرم أبو سالم تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، بأن نحو 400 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم.

ووفق القناة فسيتم الدفع اليوم بنحو 10 شاحنات وقود إلى قطاع غزة.

وأمس، أبلغ مسؤول إسرائيلي الإدارة الأمريكية، مسؤول أميركي، أنهم سيعيدون فتح المعبر إلى غزة صباح اليوم الاثنين.

 

