انتزع ريال مدريد فوزاً شاقاً على حساب مضيفه خيتافي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقمص الفرنسي الدولي كيليان مبابي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة 80، بعدما ثلاث دقائق فقط من طرد الكاميروني آلان نيوم، لاعب خيتافي، الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد 45 ثانية فقط من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، لتدخله العنيف مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الضيوف.

وتضاعفت معاناة خيتافي في اللقاء، بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكس سانكريس في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بعنف بحق فينيسيوس.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليتربع مجددا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا"، متفوقا بفارق نقطتين على غريمه التقليدي برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني.

وكان برشلونة قد اعتلى الصدارة مؤقتا بعد فوزه على جيرونا أول أمس السبت بنتيجة 2–1، قبل أن يستعيدها ريال مدريد إثر انتصاره في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.