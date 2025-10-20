ترامب: اتفاق غزة ما زال قائماً وحماس ليست مسؤولة عن أي خروق

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ما زال قائمًا، على الرغم من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات ودمار.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال حول مصير وقف إطلاق النار: "نعم، إنه لا يزال قائما".

وأضاف ترامب، أن قيادة حماس لم تكن مسؤولة عن أي خروق، مرجعاً ما حدث إلى "بعض المتمردين داخل الحركة"، وفق تعبيره.

وتابع: "سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، بحزم ولكن كما ينبغي".

وأوضح مسؤول أميركي، أن وفدا من المقربين من ترامب، يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيصل إلى إسرائيل اليوم الإثنين، على أن يتبعهم نائب الرئيس جيه دي فانس غدا الثلاثاء، لعقد لقاءات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، لمتابعة تنفيذ الاتفاق المتعلق بقطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، مساء الأحد، إعادة تطبيق وقف إطلاق النار ووقف غاراته الجوية على غزة، بعد موجة قصف عنيفة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لحماس، متهمة الحركة بمهاجمة قواتها.

ووفق الدفاع المدني في غزة، أدت الغارات إلى استشهاد 45 فلسطينيا، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده خلال اشتباكات في رفح جنوب القطاع.

يشار إلى أن الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، منهية أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتحول مساحات واسعة من غزة إلى أنقاض.