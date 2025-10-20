ارتفاع على درجات الحرارة في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.