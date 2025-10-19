الإعلام العبري: إعادة فتح معبر رفح الاثنين

فلسطين اليوم

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي الأحد 19 أكتوبر أن سلطات الاحتلال أبلغت الإدارة الأميركية أنها ستعيد فتح المعبر إلى غزة صباح الاثنين.

وأضاف الموقع أن الاحتلال تراجع عن قرار إغلاق المعابر بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي أن الاحتلال أوقف حركة الشاحنات الأحد بسبب القصف المكثف وستستأنفها فور انتهائه حسب قولها.

وأضافت المصادر ذاتها أن معبر رفح لن يفتح إلا عندما تعيد حماس جثث الرهائن بوتيرة معقولة حسب القناة 12 العبرية.

ووفقا للمصدر العبري ذاته فإن الاحتلال لا يربد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.