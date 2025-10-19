استشهاد الأسير المريض محمود طلال عبد الله بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الأحد 19 أكتوبر 2025 تبلغهما من الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد المعتقل محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة بمستشفى أساف هروفيه التابع للاحتلال.

وعرف محمود عبد الله بـ"محمود أبو الطلال" خلال فترة الحملة العسكرية التي نفذتها للسلطة الفلسطينية على مخيم جنين، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، إذ كان ناشطاً مقرباً من كتيبة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله في الأول من فبراير عام 2024 حيث تدهور وضعه الصحي بشكل خطير وتبينت إصابته بمرض السرطان في "عيادة سجن الرملة".ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج حتى استشهد في مستشفى أساف هروفيه.

والشهيد عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى عامين بسجون الاحتلال.

وكان عبد الله قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.