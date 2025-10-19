الجبهة الشعبية: نتنياهو يتعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد 19 أكتوبر أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يسعى من خلال تصعيد عدوانه الإجرامي على قطاع غزة، إلى تفجير اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من التزاماته.

وأوضحت الجبهة أن تصعيد نتنياهو العدواني والخرق المتواصل من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يعكسان نية مبيتة لتفجير الاتفاق وتوظيف الدم الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، وضمان تماسك ائتلافه الحكومي الفاشي والنازي، وإبقاء المنطقة على حافة الانفجار، خدمة لأجنداته السياسية والشخصية.

وطالبت الجبهة الوسطاء والضامنين بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماح مجرم الحرب نتنياهو، لوقف العدوان فوراً، واحترام التزاماتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة.