حركة حماس: الاحتلال خرق الاتفاق من اليوم الأول

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس الأحد 19 أكتوبر إنها التزمت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدقة ولم يقدم الوسطاء أو الضامنون أي دليل على خرق أو عرقلة من جانبها.

وأضافت حماس أن الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وأن هذه الخروقات شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في الاتفاق.

وأكدت الحركة أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية ومنع إدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية.

وأوضحت حركة حماس أن الاحتلال يواصل تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال، وأنه نكل بجثامين الشهداء في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.