الاذاعة العبرية: الاحتلال يستعد لاستهداف بنى تحت أرضية بالمحافظة الوسطى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت الإذاعة العبرية مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يستعد لاستهداف بنى تحت أرضية وأنفاق في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة بأن الجيش كان يتجنب استهداف هذه الأنفاق سابقًا خشية وجود أسرى أحياء داخلها، لكنه يخطط الآن لقصفها بشكل مكثف خلال المرحلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمليات العسكرية المستمرة، وضمن الخروقات الاسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.