فلسطين اليوم- غزة

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى العودة أن القصف أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من جرحى، إثر القصف الذي استهدف غرفة في مقر النادي الأهلي في مخيم النصيرات.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم الاتفاقات المعلنة.