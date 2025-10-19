القسام تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتنفي حدوث اشتباكات في رفح

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة عدم علمها بأي أحداث أو اشتباكات في منطقة رفح التي تعتبر "مناطق حمراء" تحت سيطرة الاحتلال.

وأوضحت القسام أن الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في رفح منذ عودة الحرب في مارس 2025، مشيرة إلى عدم تمكنها من التواصل مع مجاهديها في المنطقة، ولا تعرف ما إذا كان أي منهم لا يزال على قيد الحياة.

هذا التصريح يأتي في ظل توترات متزايدة حول منطقة رفح التي تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً من الاحتلال الإسرائيلي.