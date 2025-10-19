محدث 6 شهداء وعدد من الإصابات إثر مجموعة من المواطنين قرب مقهى غرب دير البلح

فلسطين اليوم- غزة

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، جراء غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت مقهى "تويكس" ومجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب المقهى، الذي يزدحم بالمواطنين، مما أدى لاستشهاد 6 مواطنين، وإصابة عدد كبير من المواطنين، جرى نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

ووفق المصادر الطبية، فإن الشهداء الستة من النازحين من شمال قطاع غزة وهم:

1. يحيى المبحوح

2. مسلم بدر

3. زكريا أبو حبل

4. حسين الصوالحة

5. محمد أبو رفيع

6. عائد سلمان

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات.