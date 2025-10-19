أسعار العملات
هآرتس: تصعيد غزة الحالي يهدف لتحسين صورة نتنياهو في "اسرائيل"
دكرت صحيفة هآرتس العبرية ظهر اليوم الأحد أنه لا يوجد أي تغيير في اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مشيراً الى أن ما يحدث من تصعيد في قطاع غزة، ليس نتيجة خرقات حقيقية، بل بهدف تحسين صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل "إسرائيل".
وأشارت هارتس إلى أن الخطوات العسكرية الأخيرة تبدو مدفوعة باعتبارات سياسية داخلية، وليست نابعة من تغيير جوهري في التفاهمات مع حماس أو تهديدات جديدة على الأرض.