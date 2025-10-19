18 شهيداً خلال 24 ساعة في غزة وحصيلة العدوان تتجاوز 68 ألف شهيد

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الأحد عن استشهاد 18 مواطناً، من بينهم 10 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و8 آخرين استشهدوا جراء استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 3 إصابات وصلت أيضًا إلى مستشفيات القطاع، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الوضع الميداني الخطير.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68,159 شهيداً و170,203 إصابات.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 35 شهيداً، والإصابات 146، وتم انتشال 414 جثماناً من تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة.

كما أفادت الوزارة بأنه تم استلام 15 جثة جديدة من قبل الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي غير معروفة الهوية حتى الآن، ما يرفع عدد الجثث المستلمة من الاحتلال إلى 150 جثة، على دفعات متتالية.