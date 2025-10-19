القناة 12 العبرية: جيش الاحتلال يستعد لضربات في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد، اليوم الأحد، مشاورات أمنية طارئة لبحث ما وصفته بـ"خرق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فقد شارك في الاجتماع كل من وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إضافة إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ونقلت القناة عن مسؤول "أمني إسرائيلي" قوله إن "الجيش يستعد لتنفيذ مجموعة من الضربات في قطاع غزة"، وسط تحذيرات من أن الهدوء قد يكون "قصير الأمد، في ظل خروقات الاحتلال اليومية على الأرض.

يأتي ذلك رغم استمرار الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ سريان الاتفاق.