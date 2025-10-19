الصحة بغزة: استلام 15 جثماناً إضافياً من الاحتلال وارتفاع العدد الى 150

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليصبح العدد الإجمالي للجثامين المستلمة حتى الآن 150 جثماناً.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تواصل العمل على الفحص والتوثيق وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، تمهيداً لتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تحمل آثار تعذيب جسدي واضح، تشمل تقييد الأيدي، تعصيب الأعين، وضرب مبرّح، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرّض لها الشهداء قبل استشهادهم.

كما أفادت بأنه تم التعرف على هوية 25 شهيداً حتى اللحظة، من خلال ذويهم الذين توافدوا للتعرف على أبنائهم.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان مساءلة الاحتلال على ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة بحق المحتجزين الفلسطينيين".