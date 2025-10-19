شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على منطقة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف عجزت عن الوصول إلى موقع القصف نتيجة خطورة الوضع الميداني، حيث يصنفه جيش الاحتلال بأنه "منطقة عمليات خطرة"، مما يعقّد عمليات الإخلاء والإنقاذ.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المعلن في 11 أكتوبر الجاري، حيث رُصدت عشرات الاعتداءات في مختلف مناطق القطاع خلال الأيام الماضية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 68,116 شهيدًا و170,200 مصاب، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض في مناطق متفرقة.