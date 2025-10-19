الصحة: استمرار إغلاق معبر رفح يُهدد بارتفاع عدد الشهداء

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن استمرار إغلاق معبر رفح البري، يُهدد بارتفاع عدد الشهداء، لعدم قدرة المرضى والجرحى على السفر للخارج.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية:" جهزنا كشوفات لخروج المرضى لكن استمرار إغلاق المعبر يهدد ارتفاع عدد الشهداء" .

وأضاف:" لدينا 2000 مريض بتر وأكثر من 5000 مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة، كما لدينا أكثر من 3000 مريض فقدوا البصر وأكثر من 1000 فقدوا السمع ويحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة"

وأشار أبو سلمية، إلى تسجيل وفيات بين مرضى الكلى والأمراض المزمنة نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية.

وشدد على أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة بحق المرضى من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات الطبية.