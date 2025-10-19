الإعلام الحكومي: 38 شهيداً جراء استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، بارتكابه 47 خرقاً منذ إعلان انتهاء حرب الإبادة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه منذ صدور قرار وقف الحرب، ارتقى 38 شهيدًا وأُصيب 143 مواطنًا بجراح متفاوتة نتيجة خروقات الاحتلال المتواصلة، حيث ارتكب منذ إعلان انتهاء حرب الإبادة 47 خرقًا موثّقًا.

ووفق الإعلام الحكومي، تنوّعت الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المدنيين.

كما نفّذ الاحتلال هذه الخروقات باستخدام آليات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزوّدة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تحلّق فوق المناطق السكنية وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأشار المكتب الإعلامي، أن الخروقات تم رصدها في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، ما يؤكد عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب.