نتنياهو وكاتس يعقدان اجتماعاً

الإعلام العبري: مقتل جنديين "إسرائيليين" في حدث أمني وقع في رفح

الساعة 11:35 ص|19 أكتوبر 2025
حدث رفح4
فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن جنديين إسرائيليين قُتلا في انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 14 الإسرائيلية، فقد قتل جنديان في انفجار الآلية  في رفح.

ووفق القناة 12، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة مع وزير الجيش كاتس ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار.