أسعار العملات
دولار أمريكي3.31
يورو3.85
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.66
جنيه إسترليني4.42
الإعلام العبري: مقتل جنديين "إسرائيليين" في حدث أمني وقع في رفح
قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن جنديين إسرائيليين قُتلا في انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.
ووفقاً للقناة 14 الإسرائيلية، فقد قتل جنديان في انفجار الآلية في رفح.
ووفق القناة 12، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة مع وزير الجيش كاتس ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار.