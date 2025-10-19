الإعلام العبري: مقتل جنديين "إسرائيليين" في حدث أمني وقع في رفح

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن جنديين إسرائيليين قُتلا في انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 14 الإسرائيلية، فقد قتل جنديان في انفجار الآلية في رفح.

ووفق القناة 12، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة مع وزير الجيش كاتس ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار.