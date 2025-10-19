استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين بنابلس بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم العين غرب نابلس وحاصرت منزلا فيه قبل أن تطلق الرصاص على فلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة أصابت الفلسطيني ثم احتجزته وتركته ينزف حتى استشهد.

وفيما بعد، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما)، قبل قليل، إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين بمدينة نابلس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مخيم العين.