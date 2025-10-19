الصحة: الاحتلال سلَم 130 جثمانًا فلسطينياً 20 منها تعرضت للإعدام الميداني

فلسطين اليوم

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي سلَم 130 جثمانًا فلسطينياً وهناك وعودات بتسليم 450 آخرين خلال الأيام القادمة.

وأوضح، أن الجثامين بحالة صعبة نتيجة تعذيب الاحتلال وعدد منها تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

وقال أبو سلمية:" في مشهد صعب، عملنا على جمع الأهالي في مجمع ناصر الطبي في محاولة للتعرف على جثامين أبنائهم"، موضحاً أن بعض العائلات استدلت على جثامين أبنائها من الملابس أو علامات بسيطة، وهناك بعض الوجوه ملامحها معروفة لدى العائلة.

وأضاف:" بعض الجثامين التي سلمها الاحتلال مفتوحة البطن محشوة بالقطن، وفارغة من الأعضاء الداخلية".

وبشأن المنظومة الصحية، تابع :" لم يدخل أي شيء على الصعيد الطبي، ولم نشعر بأي تحسن على القطاع الصحي."

من جهته، أوضح مختص الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين بوزارة الصحة في غزة سامح حمد، أنه تم التعرف على هوية 25 شهيدًا بعد تسلم الجثامين من الصليب الأحمر.

وبين، أن حالة الجثامين تؤكد تعرض الشهداء الفلسطينيين للتعذيب والإعدام الميداني، و20 أسيراً فلسطينياً على الأقل تم إعدامهم ميدانياً برصاص الاحتلال⁠.

وقال:" ننتظر إفراج الاحتلال عن 450 جثماناً للشهداء الفلسطينيين.