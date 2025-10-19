تفاصيل خطة التعافي لقطاع الكهرباء في غزة بعد حرب الإبادة

فلسطين اليوم

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة محمد ثابت، أن قطاع الكهرباء تكبّد خسائر فادحة تقدر 728 مليون $ في التوزيع، مع تدمير أكثر من 80% من الشبكات والآليات و90% من المستودعات و70% من المباني.

وأوضح ثابت، في تصريح صحفي حول خطة التعافي لقطاع الكهرباء في غزة بعد حرب الإبادة، أن ️ الشركة واصلت دعم الجهود الوطنية لتأمين الكهرباء لمراكز الإيواء والنازحين، وتم إصلاح خط "كوسوفيم" لتغذية محطة تحلية المياه وإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وبشأن خطة التعافي، فأوضح أنها مقسّمة إلى 3 مراحل: شهران لإعادة تأهيل الشبكات الحيوية، 6 أشهر للمرحلة الثانية، و3 سنوات للمرحلة الثالثة.

وبين، أن الاحتياجات الطارئة تشمل 50 مولدًا متنقلًا بقدرة 500 KVA، 2000 عمود حديدي و5000 عمود خشبي، 500 كم شبكات ضغط منخفض و400 كم شبكات ضغط متوسط، بالإضافة إلى رافعات وحفّارات ومركبات هندسية.

ولفت إلى أن جزء من هذه الاحتياجات متوفر لكنه بحاجة لتسهيلات عاجلة لإدخاله إلى غزة، والشركة مستعدة لبدء الصيانة وإعادة التيار تدريجيًا، وتدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة للاستجابة السريعة.